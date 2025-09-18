Энергетики провели 121 противоаварийную тренировку в ходе подготовки к холодам

В рамках подготовки персонала компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» к работе в отопительный период 2025–2026 гг. и повышению готовности работников к ликвидации аварийных ситуаций с начала текущего года проведена 121 противоаварийная тренировка, из которых 53 объектовых тренировки по защите от чрезвычайных ситуаций. Также за восемь месяцев 2025 года с целью отработки действий по ликвидации возгораний на электросетевых объектах проведено 45 противопожарных тренировок. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Так, например, в Раменском в рамках противоаварийной тренировки по подключению передвижных электростанций в связи с обесточением потребителей в КП «Дергаево-2», где расположено около 350 частных домовладений, энергетики отработали готовности персонала к быстрому реагированию и выезду на место подключения дизель-генераторов на объектах электроэнергетики, где произошло технологическое нарушение.

В марте работники компании приняли участие в штабной тренировке по ликвидации чрезвычайной ситуации с возгоранием в трансформаторной подстанции ТП-515184 на территории Одинцовской областной больницы. Учения проходили совместно с единой дежурно-диспетчерской службой и подразделениями МЧС, расположенными на территории городского округа при возникновении ЧС на энергетическом объекте.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики РФ с выдачей компаниям паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.