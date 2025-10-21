Энергетики Подмосковья расчистили более 74 км воздушных ЛЭП в 5 населенных пунктах ДНР

В селе Широкино Донецкой Народной Республики завершаются ремонтно-восстановительные работы на воздушных линиях 0,4 и 10 кВ общей протяженностью более 48 километров. На данный момент энергетиками выполнено уже 95% от запланированного объема мероприятий. Работы планируется завершить в ближайшее время с опережением установленных сроков. Об этом заявил генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко в ходе рабочей поездки по территориям новых регионов, где компания проводит восстановление объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В общей сложности в течение 2025 года энергетиками запланировано восстановить более 74 километров воздушных линий электропередачи в пяти населенных пунктах Новоазовского муниципального округа ДНР. В частности, только в городе Новоазовске, селах Приморское, Набережное, Безыменное уже завершен капитальный ремонт 18 километров воздушных линий напряжением 0,4 кВ и восемь километров линий напряжением 10 кВ.

Помимо этого, до конца 2025 года в городе Новоазовске будет построена трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА в рамках реконструкции системы электроснабжения ГБОУ «Новоазовская школа № 1», а также модернизированы две комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжением канализационные насосные станции в селах Маркино и Гусельщиково.

Кроме того, в целях оказания услуг по оперативному реагированию и устранению технологических нарушений на территориях Новоазовского района и города Макеевка ДНР проводятся аварийно-восстановительные работы силами специализированных бригад энергетиков.

В следующем году, так же, как и в этом, особое внимание будет уделено электроустановкам, от которых получают электроэнергию социально важные и коммунальные объекты городов и населенных пунктов новых регионов РФ. Со сроком исполнения в 2026 году заключены государственные контракты по реконструкции электросетевого хозяйства шесть социально значимых объектов Донецкой Республики. Это ГКДОУ «Безыменский детский сад «Малыш», ГБОУ «Новоазовская школа № 2», ГБОУ «Виноградненская школа», ГБОУ «Красноармейская школа», ГБОУ «Безыменская школа» и ГБОУ «Розовская школа» Новоазовского муниципального округа.

В рамках поддержки инициативы правительства Московской области по восстановлению электросетевых объектов, расположенных на подшефных территориях в ДНР, компанией «Мособлэнерго» уже несколько лет проводятся работы по капитальному ремонту электросетей, строительству и реконструкции трансформаторных подстанций и линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.