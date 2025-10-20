Энергетики Подмосковья расчистили более 6,4 тыс охранных зон ЛЭП с начала года

С начала текущего года на территории Московской области специалистами «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» было расчищено от древесно-кустарниковой растительности почти 6 421 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Так, например, в середине октября энергетиками в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства была проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности охранной зоны воздушной линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 210 метров, которая запитана от трансформаторной подстанции ТП-86. Работы были проведены с целью повышения надежности электроснабжения около 120 домов частного сектора в рабочем поселке Томилино г. о. Люберцы.

Также в октябре в течение двух недель была произведена опиловка охранных зон вдоль четырех воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ в г. Павловский Посад. Общая протяженность линий, запитанных от трансформаторных подстанций ТП-130, ТП-34, ТП- 85 и ТП-103, составляет больше 500 метров. Мероприятия позволили повысить стабильность подачи электроэнергии для более чем 800 частных домов, расположенных на Ленинградском переулке и улицах Карла Маркса, Матросова и Котовского.

Всего в течение 2025 года компанией «Мособлэнерго» было запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности 110 га охранных зон вдоль линий электропередачи. В течение девяти месяцев года данный план был не только успешно реализован, но и перевыполнен, было расчищено 118,8 га. Большая часть мероприятий по расчистке охранных зон была выполнена в весенние и летние месяцы.

Опиловка необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, а также для исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и Правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.