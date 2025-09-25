Энергетики Подмосковья расчистили более 6 тыс охранных зон ЛЭП с начала года

На территории Московской области с начала текущего года в зоне обслуживания компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчищено от древесно-кустарниковой растительности 6 004,3 га охранных зон воздушных линий электропередачи. На текущий день наибольшие объемы работ по опиловке выполнены в Раменском м. о. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Так, например, в Ленинском г. о. энергетики провели работы по опиловке от ДКР 500 метров воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. ЛЭП находится в непосредственной близости от трансформаторной подстанции ТП-150, от которой запитано около 60 частных домовладений в п. Спасское.

Мероприятия по расчистке от древесно-кустарниковой растительности проводятся в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой в городских и муниципальных округах Подмосковья. Опиловка необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, а также для исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

Наибольшие объемы работ по опиловке в рамках программы капитального ремонта 2025 года были запланированы в Раменском м. о. и Одинцовском г. о. Большая часть мероприятий по расчистке охранных зон традиционно была выполнена в весенние и летние месяцы. В ходе работ также производилась утилизация порубочных остатков.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Подмосковья.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и Правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.