Энергетики Подмосковья расчистили более 5,3 тыс га охранных зон ЛЭП в 2025 году

На территории Московской области с начала текущего года в зоне обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 5,3 тыс. га охранных зон воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Наибольшие объемы работ по опиловке выполнены в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электросетей, а также для исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

Большая часть мероприятий по расчистке охранных зон традиционно выполняется в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами персонала «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. В ходе работ также проводится утилизация порубочных остатков.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.