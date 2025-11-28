Энергетики Подмосковья провели работы по техприсоединению 84 котельных в 2025 г

С начала года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели работы по подключению к электрическим сетям и увеличению мощности электроснабжения 84 котельных на территории Московской области. Выполненные работы обеспечили объектам теплоэнергетики выдачу 8,74 МВт мощности. Мероприятия по технологическому присоединению проводились под контролем министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, одним из подключенных объектов стала новая газовая котельная на Стрелецкой улице в Кашире. В октябре текущего года каширские энергетики также обеспечили электроснабжением две новые блочно-модульные котельные, а до конца года планируется подключить к сетям компании еще один объект теплоэнергетики, расположенный на Коммунистической улице. Также в октябре энергетики провели комплекс работ по подключению к электросетям новой блочно-модульной котельной, которая будет обеспечивать теплоснабжением медицинский центр в Сергиевом Посаде, предназначенный для реабилитации участников специальной военной операции, а также провели модернизацию трансформаторной подстанции для увеличения мощности электроснабжения газовой котельной на Ярославском шоссе.

«Энергетики Подмосковья уделяют особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, к которым относятся объекты теплоэнергетики и ЖКХ. Большинство подобных заявок выполняются специалистами в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Мероприятия по присоединению к электросетям и увеличению мощности электроснабжения котельных были проведены в городских и муниципальных округах Пушкинский, Орехово-Зуевский, Клин, Подольск, Щелково, Наро-Фоминский, Раменский, Люберцы, Луховицы, Лосино-Петровский, Одинцово, Домодедово, Коломна, Ступино, Волоколамский, Серпухов и других муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.