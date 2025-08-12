Энергетики Подмосковья повысили надежность на 240 объектах с начала года

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы с начала 2025 года специалисты «Мособлэнерго» провели работы на 240 объектах энергетики Подмосковья. По состоянию на начало августа общий процент выполнения программы составляет 65%, сообщает пресс-служба ведомства.

«Повышение надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий — это одно из наших приоритетных направлений деятельности. Уже в первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объем работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки. Это не просто цифры — это реальное улучшение качества жизни людей, снижение числа отключений и создание устойчивой энергосистемы региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

За семь месяцев текущего года энергетики провели капитальный ремонт более 41 километра линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 84 километров ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также специалисты компании провели капремонт и замену оборудования в 58 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 92 ТП и РП. На 6,5% выполнена программа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

В августе 2025 года «Мособлэнерго» запланированы работы по 24 объектам электросетевого хозяйства. Всего в 2025 году в соответствии с программой повышения надежности будут проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства.

В течение 2025 года энергетики заменят 64,71 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы в рамках программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача компании — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами компании. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

В 2025 году ремонтной и инвестиционной программами предусмотрены мероприятия по повышению надёжности электроснабжения в 35 округах Московской области, которые будут реализованы силами 10 филиалов «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.