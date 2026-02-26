Энергетики Подмосковья переработали 5 тыс тонн отходов в 2025 году

Компания «Мособлэнерго» в 2025 году направила на переработку почти 700 тонн металлолома и более 5 тыс. тонн вторсырья в Подмосковье. Работы провели при реконструкции и капитальном ремонте электросетевых объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По итогам 2025 года специалисты «Мособлэнерго» передали на переработку почти 700 тонн металлолома, включая электрооборудование и около 400 трансформаторов, выработавших ресурс. Оборудование демонтировали в ходе реконструкции и капитального ремонта подстанций в городских и муниципальных округах региона.

При подготовке трансформаторов к утилизации энергетики удалили более 134 тонн минеральных трансформаторных масел, не содержащих галогены. Все оборудование и отходы передали специализированным организациям в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Кроме того, в 2025 году компания собрала и направила на утилизацию почти 5,1 тыс. тонн вторсырья. В их числе макулатура, древесные отходы после опиловки охранных зон ЛЭП, деревянные поддоны и кабельные барабаны, текстиль, моторные и другие масла, а также железобетонные опоры, замененные при ремонте воздушных линий электропередачи.

«Ответственное отношение к природе — один из ключевых принципов работы энергетиков Подмосковья. При выводе оборудования из эксплуатации мы уделяем первостепенное внимание экологической безопасности», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что все отходы передают профильным организациям в строгом соответствии с законодательством. На производственных базах филиалов обустроены специальные площадки, внедрено раздельное накопление отходов и ведется учет их образования и движения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.