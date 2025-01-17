Энергетики Подмосковья отремонтируют 78 км ЛЭП в Новоазовском районе ДНР

Энергетики Московской области продолжают принимать участие в восстановлении электросетевой инфраструктуры Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Так, до конца 2025 года специалисты подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» планируют выполнить ремонт 78 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 и 10 кВ в 5 населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Наши энергетики активно вовлечены в дело восстановления инфраструктуры новых территорий Российской Федерации. Это очень важно, жители должны чувствовать нашу поддержку, понимать, что они не одни и что мы всегда готовы прийти на помощь, в том числе в деле восстановления таких благ современной цивилизации как электричество. Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы повышать качество и надежность подачи электроэнергии потребителям», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В г. Новоазовске, селах Приморское, Набережное и Безыменное запланирован капитальный ремонт 33 км линий напряжением 0,4 кВ и 9 км ВЛ-10 кВ. Помимо этого, в г. Новоазовске установят трансформаторную подстанцию с мощностью оборудования 250 кВА. В прошлом году в г. Новоазовске была завершена реконструкция двух трансформаторных подстанций, которые питают очистные сооружения и жилые кварталы. В распределительном устройстве РУ-6(10) кВ энергетики заменили 4 ячейки КСО с выключателями нагрузки, а также привели в порядок внутренние помещения подстанции, кровлю и благоустроили прилегающую территорию.

В с. Широкино также планируются работы по восстановлению электросетевой инфраструктуры — до конца года будет отремонтировано 36 км ВЛ-0,4 кВ. В прошлом году здесь также проводились работы, в частности, было капитально отремонтировано 2,5 км ВЛ-10 кВ и построено 3 трансформаторные подстанции (ТП) суммарной мощностью 900 кВА. Данные ТП заменили электроустановки, у которых выявлена высокая степень износа оборудования.

Кроме того, в целях оперативного реагирования и устранения нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики в Новоазовском районе и г. Макеевка в период отопительного сезона из Подмосковья регулярно приезжают специализированные аварийные бригады энергетиков. В ближайшее время специалисты приступят к работе.

«Мирную жизнь на исторические территории возвращаем все вместе: бойцы отодвигают врага все дальше, и это хорошо видно, если сравнивать позиции на протяжении времени; а строители, дорожники, энергетики и другие специалисты коммунальной сферы возвращают в города комфорт, а в дома жителей — уют и спокойствие», — добавил Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.