Энергетики Подмосковья обеспечили трансформаторами предприятия малого бизнеса

Энергетики Московской области продолжают реализацию мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В рамках этой программы предприятия малого бизнеса, расположенные на территории Кузяевского фарфорового завода Раменского г. о., энергетики обеспечили новым трансформатором. Работы проводились в июне 2024 года в подстанции КТП-770 в деревне Кузяево.

В рамках договора технологического присоединения с мощностью электроснабжения 150 кВт в середине июня работниками компании была выполнена замена трансформатора 250 кВА на новый — мощностью 400 кВА. От комплектной трансформаторной подстанции КТП-770 на данный момент запитано несколько объектов коммерческой недвижимости, в том числе производство фудтраков. Также мощность подстанции позволяет запитать от электроустановки будущих потребителей.

Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.