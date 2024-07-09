Энергетики Подмосковья обеспечили мощностью котельную в округе Воскресенск

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к электросетям компании блочно-модульной котельной. Теплообеспечивающий объект ООО «Газпром теплоэнерго Московской области» возвели в д. Степанщино городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для выдачи заявителю необходимой мощности энергетики смонтировали трансформаторную подстанцию киоскового типа 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 40 кВА.

Вместе с тем на железобетонных опорах были построены два участка воздушной линии 10 кВ общей протяженностью 220 метров и два участка ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 100 метров. Каждый из участков ЛЭП специалисты филиала выполнили на железобетонных опорах самонесущим изолированным проводом с улучшенными характеристиками по надежности. Кроме того, оба участка воздушной линии 10 кВ энергетики обеспечили линейными разъединителями. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию и обслуживание электросетевых объектов как в нормальном режиме работы электросети, так и при возникновении нештатных ситуаций и проведении ремонтных и восстановительных работ.

Источником электропитания абонента второй категории надежности, предусматривающей наличие как основного источника электропитания, так и резервного, в обоих случаях стала подстанция 220/110 кВ «Федино».

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, своевременно и качественно выполненные работы по технологическому присоединению позволят до начала отопительного сезона осуществить запуск котельной, тепло от которой будет поступать в дома около 600 жителей деревни Степанщино.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.