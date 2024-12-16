Энергетики Подмосковья направили на переработку более 6 т электролома в 2024 году

С начала 2024 года «Мособлэнерго» направило на переработку 6,76 т электролома. В специализированную организацию переданы вышедшие из употребления приборы учета электроэнергии, а также электронное и электротехническое оборудование офисной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Этот вид вторичного сырья обладает высокой ценностью благодаря содержанию в нем различных цветных металлов, пластиков, а также редкоземельных элементов. Передача на переработку позволит использовать их при изготовлении других товаров, а некоторые детали применить повторно. Способ утилизации определяется классом опасности, к которой относится тот или иной тип устройства и его составные части.

Также за год компанией было собрано и передано на утилизацию 12,2 т макулатуры. Переработка бумажной продукции позволит сохранить природные ресурсы и снизить энергозатраты на производство новой продукции.

В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду «Мособлэнерго» передает на утилизацию непригодное к эксплуатации оборудование, конструкции и прочие отходы, в том числе на переработку направляется лом черных и цветных металлов, светильники, батарейки и отработанное трансформаторное масло. На территории производственных баз в филиалах компании регулярно обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, внедрено раздельное накопление отходов, ведется первичный учет образования и движения по всем видам отходов.

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления определены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также Законом Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской области».

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.