Энергетики обеспечили более 3,4 тыс МВт допмощности для школ Подмосковья в 2025 г

С начала года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели в Московской области работы по подключению к электросетям и увеличению мощности электроснабжения для 43 школ, 24 дошкольных учреждений и 4 организаций среднего профессионального образования. Дополнительная суммарная трансформаторная мощность, предоставленная энергетиками образовательным учреждениям Подмосковья, составила 3 428 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Так, в нынешнем году начал свою работу новый детский сад на 220 мест на ул. Школьной в г. Щелково, которому было обеспечено электроснабжение мощностью 306 кВт. Также в Щелково было подключено к электросетям еще одно детское общеобразовательное учреждение на 150 мест с бассейном, расположенное в 1-м Советском переулке. После капитального ремонта в 2025 году открылось дошкольное отделение гимназии № 4 в г. Дзержинском г. о. Люберцы. Два отремонтированных здания детского сада были обеспечены электроэнергией мощностью 200 кВт. На 126,5 кВт была увеличена мощность электроснабжения детского сада на ул. Пионерской в мкр. Железнодорожный округа Балашиха. Также энергетики осуществили подключение к электроснабжению строящегося ДОУ на ул. Комсомольской в Реутове. Новый детский сад будет обеспечен электроэнергией в 360 кВт.

В числе общеобразовательных учреждений Подмосковья, для которых были проведены мероприятия по технологическому присоединению к электросетям в 2025 году, новые школы на 1,1 тыс. мест в г. Звенигород Одинцовского г. о., г. Климовск г. о. Подольск, деревне Сабурово г. о. Красногорск и г. Дзержинский г. о. Люберцы. Мероприятия по присоединению к электросетям и увеличению мощности электроснабжения общеобразовательных школ были также проведены в Щелково, Кашире, Сергиевом Посаде, Одинцово, Наро-Фоминске, Ногинске, Куровском, Фрязино, Чехове, Балашихе, Ивантеевке, Ступино, Воскресенске, Шатуре, Коломне и других населенных пунктах Московской области.

В рамках исполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» обеспечивает первичное подключение для новых зданий и увеличение мощности электроснабжения учреждений образования, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство учебных помещений.

«Мероприятия по технологическому присоединению социально значимых объектов к сетям компании находятся на особом контроле Министерства энергетики Московской области. Для выполнения требований современного образовательного процесса в школах Подмосковья энергетики строят новые энергообъекты и устанавливают в действующих подстанциях более мощное оборудование, а также строят линии электропередачи, что позволяет обеспечить образовательным учреждениям вторую категорию надежности электроснабжения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» уделяют особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, к которым относятся образовательные учреждения — школы, детские сады, техникумы, колледжи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.