Энергетики капитально отремонтировали более 254 км ЛЭП в Подмосковье в 2025 году

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории городских и муниципальных округов Московской области в рамках программы капитального ремонта электросетей «Мособлэнерго» за девять месяцев 2025 года отремонтировано 254,6 км линий электропередачи, в том числе выполнены замена провода и опор на воздушных линиях общей протяженностью 161 км и капитальный ремонт 93,6 км кабельных линий напряжением 0,4 — 10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Также с начала года в Подмосковье энергетики отремонтировали электрооборудование 198 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Специалисты компании заменили силовые трансформаторы и оборудование распределительных устройств 0,4/6/10 кВ в ТП и РП. Приведены в порядок строительные части зданий 194 подстанций и объектов производственного назначения, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 118,81 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи.

«Энергетика — это основа современной жизни. Без стабильного электроснабжения невозможна работа ни одного предприятия, больницы, школы, транспорта или даже обычного дома. Осознавая столь высокую ответственность, наши энергетики ежедневно трудятся для того, чтобы повышать надежность и безопасность энергосистемы Подмосковья. Благодаря реализации различных производственных программ «Мособлэнерго» удается системно решать вопросы изношенных сетей, повышая качество электроснабжения в городах и небольших населенных пунктах области», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Мероприятия выполнялись с начала 2025 года в городских и муниципальных округах Подмосковья, где расположены сети компании. Основная задача капитального ремонта электросетевых объектов — повышение надежности электроснабжения и снижение рисков нарушения подачи электроэнергии жителям области в отопительный сезон.

Всего в рамках программы капитального ремонта электросетевых объектов в 2025 году «Мособлэнерго» планирует провести работы по ремонту 325 км линий электропередачи на территории Московской области. В 215 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах энергетики планируют заменить оборудование, в 220 ТП и РП — произвести капитальный ремонт строительной части — ремонт кровли, фасада, отмостки, замену ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраску металлоконструкций, а также ремонт зданий и площадок производственного назначения.

«Запланированный на 2025 год объем работ по расчистке от веток деревьев и кустарников 110 га охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи был перевыполнен компанией уже по итогам девяти месяцев. Наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта были выполнены в весенне-летний период», — добавил Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.