Эксперты проверили качество капремонта в 3 380 домах Подмосковья с января

В январе эксперты подмосковной системы стройконтроля провели выездные обследования 3380 многоквартирных домов. Основная задача — контроль соблюдения строительных норм подрядными организациями при капитальном ремонте.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта следили за выполнением работ в соответствии с утвержденными проектами. По итогам 412 мероприятий были устранены ранее выявленные замечания.

В результате работы экспертов восстановлена герметичность и заменены поврежденные участки труб в 202 системах внутреннего водостока, проведена герметизация швов и локальный ремонт покрытия на 108 кровлях, отремонтированы входные группы и межпанельные швы на 53 фасадах, отлажена работа 43 лифтов, проведена уборка и восстановлена вентиляция в 9 чердачных помещениях.

Наибольшее количество выездов зафиксировано в Подольске (600), Балашихе (244), Люберцах (230), Одинцове (218) и Красногорске (144).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.