Эксперты: перед покупкой участка нужно проверять подключение к электросетям

Представьте ситуацию: вы приобрели прекрасный участок с домом возле леса, привезли новую технику, но включить её не выходит. Выясняется, что выделенной мощности не хватает, а увеличить её почти невозможно — даже холодильник, микроволновка и электрочайник, работая одновременно, вызывают перегрузку. Или ещё хуже: продавец уверял, что подключить электричество — пара пустяков, а в реальности всё оказалось куда сложнее.

Чтобы избежать таких сценариев, обязательно уточните возможность подключения к электросетям до покупки земли. Стандартных 5 кВт может быть недостаточно для комфортной жизни, а повышение мощности порой требует больших затрат и времени. Если технически провести электричество невозможно, стоимость подключения может составить от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей, а сроки растянуться от нескольких месяцев до пяти лет. Особенно если рядом нет электросетей или приходится договариваться с соседями о размещении оборудования на их территории.

Иногда увеличение мощности вообще недоступно — тогда участок становится бесполезным приобретением. Некоторые риелторы умалчивают о подобных нюансах, поэтому лучше подстраховаться заранее.

Эксперты советуют перед покупкой:

получить предварительные технические условия у энергосетевой организации;

уточнить наличие свободной мощности;

рассмотреть альтернативные варианты — генераторы или солнечные батареи.

Вы можете заранее обратиться в «Россети Московский регион» — специалисты подскажут, какая мощность доступна, какие документы потребуются и во сколько обойдётся подключение. Если с электричеством возникнут сложности, можно рассмотреть альтернативные источники энергии, такие как генераторы или солнечные панели.

Чтобы загородный отдых был по-настоящему удобным и безопасным, рекомендуется потратить немного времени на проверку перед покупкой участка.