Эксперты МосОблЕИРЦ ответили на вопросы жителей Балашихи в ходе дня открытых дверей

В клиентском офисе МосОблЕИРЦ городского округа Балашиха прошел день открытых дверей. Это ежегодное мероприятие, на котором жители могут напрямую пообщаться с сотрудниками управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также получить консультации по вопросам ЖКХ.

«Во время проведения дня открытых дверей к нам не приходит больше людей, чем в любой другой день. Потому что все свои вопросы наши жители сейчас уже стараются решать онлайн, с помощью личного кабинета. Для этого выделены специалисты, которые оперативно отвечают на обращения. Самые популярные вопросы, с которыми к нам обращаются жители, это передача показаний счетчиков воды, электроэнергии, а также проверка приборов учета или их замена», — рассказала руководитель регионального управления Северо-Восток МосОблЕИРЦ Светлана Половникова.

Если клиент не может разобраться, как пользоваться личным кабинетом — в офисе МосОблЕИРЦ ему с этим помогут. Именно с таким вопросом в ходе дня открытых дверей к специалистам обратился местный житель Станислав Шигалович.

«Я пришел с вопросом, касающимся работы личного кабинета. Как можно правильно передать показания счетчиков, а также оплатить квартиру в соответствии с требованиями. Все специалисты грамотные, профессиональные. У меня только положительное отношение к людям, которые трудятся в этой сфере», — поделился впечатлениями Станислав Шигалович.

День открытых дверей МосОблЕИРЦ проводится один раз в год в каждом территориальном управлении Московской области. Таким образом, жители любого городского округа могут принять участие в подобном мероприятии и задать свои вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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