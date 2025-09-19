Экономист назвала способы снизить расходы на коммунальные услуги

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н. Надежда Капустина рассказала, как можно уменьшить плату за жилищно-коммунальные услуги после повышения тарифов, сообщает «ФедералПресс» .

Летом 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли в среднем на 11,9 %. Капустина объяснила, как можно сократить расходы на оплату ЖКУ.

Эксперт отметила, что эффективным способом экономии является установка индивидуальных счетчиков воды, газа и электроэнергии. Это позволяет оплачивать только фактически потребленные ресурсы, а не усредненные нормативы, которые часто оказываются завышенными для семей с умеренным потреблением.

Капустина также рекомендовала заменить обычные лампы на светодиодные, установить терморегуляторы на радиаторы отопления, утеплить окна и балконы. По ее словам, внедрение водосберегающих технологий, таких как аэраторы на краны и экономичные режимы бытовой техники, а также своевременное устранение протечек, помогают существенно снизить расходы на воду.

Кроме того, профессор напомнила о возможности получения субсидий на оплату коммунальных услуг для семей с низким доходом. Критерии предоставления льгот регулярно пересматриваются региональными властями, что расширяет круг получателей.