ЕИРЦ Подмосковья открыл онлайн-консультации по квартплате

Жители Подмосковья могут получить консультации по начислениям и оплате ЖКУ через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Онлайн-сервис позволяет направлять обращения, прикладывать документы и получать справки без визита в офис, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты Единого расчетного центра Московской области напоминают, что консультации по расчетам и платежам доступны в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Пользователи могут выбрать раздел «Отправить обращение» на главной странице или в разделе «Сервис», указать тему вопроса и описать ситуацию в свободной форме.

Среди доступных тематик — расчеты и начисления, платежный документ, оплата, задолженность, прибор учета, качество услуг, лицевой счет и другие. При необходимости к обращению можно прикрепить фотографии подтверждающих документов.

Например, чтобы внести данные о новом счетчике, нужно выбрать «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ», указать номер прибора и приложить его фото, а также документы о поверке или замене. Срок ответа на обращение составляет до 24 часов. Личный кабинет и мобильное приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.