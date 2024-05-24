Ефимов: в ТиНАО построят свыше 30 км сетей водоснабжения до конца 2027 г

Жители ТиНАО из районов Троицк, Щербинка, Филимонковский, Краснопахорский и Коммунарка будут обеспечены питьевой водой из московского водопровода, отвечающей всем требованиям СанПиН, благодаря крупному объекту инженерной инфраструктуры, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство инженерных сетей и их интеграция в общую московскую сеть – еще одно важное направление развития территории ТиНАО вместе с появлением дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена.

«В ТиНАО появится крупный объект инженерной инфраструктуры – до конца 2027 года здесь построят более 30 километров сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 километров сетей водоснабжения. По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла – «Станиславль» и «Красная Пахра» – и реконструируют четыре существующих водозаборных узла», – поделился Ефимов.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что строительство регулирующего водопроводного узла «Станиславль» на территории района Троицк начнется в этом году, а его производительность составит 20 тысяч кубических метров в сутки.

«Кроме того, в планах строительство регулирующего водопроводного узла «Красная Пахра» в Краснопахорском районе с производительностью 15 тысяч кубических метров в сутки», – объяснил Загрутдинов.

В следующем году будут реконструированы водозаборные узлы «ИЗМИРАН», «Микрорайон В», «Ботаково», «ИЯИ», расположенные на территории района Троицк. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.

Реконструкция водозаборного узла «ИЗМИРАН» позволит увеличить его производительность с 1,2 тыс. до 2,2 тыс. кубических метров в сутки, «Микрорайон В» – с 1,9 тыс. до 3,2 тыс., «Ботаково» – с 7 тыс. до 12 тыс., «ИЯИ» – с 1,7 тыс. до 4 тыс.