«Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс лучших практик управления МКД

Конкурс, организованный партпроектом «Школа ЖКХ», проводится по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района» — для активистов до 35 лет.

«Конкурс каждый год помогает нам выявлять и поощрять активных ответственных собственников и качественно работающие управляющие организации. Мы стремимся к тому, чтобы распространить их опыт. Своими примерами они доказывают, что конструктивное взаимодействие с УК, создание уюта в собственном подъезде и дворе реалистично. И для этого не нужны огромные усилия и ресурсы, достаточно желания и доведения дела до конца», — отметил федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов.

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Наталья Абросимова отметила, что в прошлые годы Подмосковье демонстрировало стабильно высокие результаты, а активность участников из региона была одной из самых высоких.

«Подмосковье традиционно входит в число лидеров этого конкурса. Мы рассчитываем и в этом году подтвердить свои позиции. Для нашего региона характерны не только многочисленные, но и качественно проработанные заявки, что говорит об ответственном подходе жителей. В новом сезоне мы ожидаем дальнейшего развития: не только сохранения достигнутого уровня, но и внедрения новых практик в области творческого благоустройства и энергосбережения», — прокомментировала Наталья Абросимова.

Заявки на конкурс принимаются до 15 ноября. С 15 октября по 15 декабря состоится «народное голосование» за размещенные на сайте конкурса заявки участников. До 26 декабря будут определены победители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.