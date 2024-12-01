Два новых котла поставят при ремонте котельной в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе в следующем году капитально отремонтируют котельную № 7, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Наро-Фоминского округа.

По результатам открытого конкурса в электронной форме будет подготовлена проектная документация и рабочая, проведены инженерные изыскания, выполнены работы по капитальному ремонту котельной № 7 с поставкой оборудования.

Существующая котельная № 7 номинальной мощностью 41 Гкал/час (47,68 МВт) расположена по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, год ввода в эксплуатацию — 1965. Объект дает тепло на объекты коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского округа.

Планируется демонтаж 2 котлов, горелок и других элементов, а также монтаж 2 водогрейных котлов аналогичной мощности в соответствии с разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документацией, монтаж автоматики регулирования и автоматики безопасности, монтаж дымовых труб и другие мероприятия строительно-монтажных работ.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что и сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.