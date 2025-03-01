Дорожные службы Подмосковья вывезли 600 тыс куб метров снега за зиму

Зима в Московской области выдалась аномально теплой и малоснежной, тем не менее были и обильные снегопады и более 20 переходов через 0 градусов. Для обеспечения безопасного проезда по дорогам было задействовано около 2,4 тыс. дорожных рабочих и более 2,6 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За три зимних месяца дорожники провели около 60 циклов противогололедной обработки дорог и вывезли 600 тыс. куб. метров снега, из них 100 тыс. куб. метров — с региональных дорог. Сейчас в условиях переменчивой погоды дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать и проводить необходимые работы для обеспечения безопасного проезда», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Частые переходы температуры через ноль способствовали образованию наледи на проезжей части, тротуарах и посадочных площадок на остановках, для их обработки было подготовлено порядка 1,6 млн тонн противогололедных материалов.

Перейти на летнее содержание планируется в марте при наступлении постоянной плюсовой температуры. Дорожники будут проводить традиционные мероприятия по приведению дорог и инфраструктуры в порядок после зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.