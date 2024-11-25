Дорожные службы Красногорска устраняют последствия снегопада

Более 1 тыс. работников и свыше 200 единиц техники в приоритетном порядке очищают от снега входные группы, дорожки, тротуары, межквартальные проезды, а также автомобильные дороги, подходы к социальным объектам и остановкам транспорта. Ведется обработка дорог противогололедными материалами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В работе задействованы комбинированные дорожные машины, экскаваторы, тракторы, автосамосвалы, погрузчики. Основная задача, которая поставлена перед службами, — в оперативном порядке обеспечивать комфорт для пешеходов и водителей.

Улицы, дворы, проезды и общественные территории Красногорска очищаются от снега, обрабатываются противогололедной смесью для предотвращения скольжения.

На особом контроле находятся социальные объекты и подходы к ним. Для удобства и безопасности движения жителей в первоочередном порядке также очищаются маршруты следования к остановкам общественного транспорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.