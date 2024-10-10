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Дорогу к контейнерной площадке отремонтируют в поселке Тучково Рузы за 2 недели

В четверг замглавы Рузского городского округа Дмитрий Игнатьев провел обход в поселке Тучково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с ним присутствовали депутат совета депутатов Рузского городского округа Елена Вишнякова, депутат совета депутатов Рузского городского округа Надежда Серых, а также начальник территориального отдела Виктор Русаков.

Рейд был проведен на дворовых территориях улицы Лебеденко, у домов № 36 и 36А.

«В ходе обхода принято решение по ремонту дороги ведущей к контейнерной площадке. Сделаем в течении двух недель. Подрядчику, выполняющему ремонт этих дворов, даны указания в кратчайшие сроки восстановить лотки и газон» — сообщил Дмитрий Игнатьев.

Обходы нужны для систематического и планомерного осмотра объектов, мониторинга их состояния, проверки работы оборудования и соблюдения правил безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.