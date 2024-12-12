Дом многодетной семьи в Коломне подключили к газу на льготных условиях

В городском округе Коломна продолжается социальная газификация. На днях топливо пришло в дом многодетной семьи в дачном поселке Пановские пруды — он входит в границы газифицированного населенного пункта — деревни Паново. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В филиале «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» отмечают, что из 29 заявок на газ, поданных жителями деревни Паново, 24 уже исполнены. Среди абонентов компании из Панова есть и граждане льготных категорий — многодетные семьи, ветераны боевых действий.

Жители Московской области, имеющие право на льготы, могут воспользоваться ими для подключения газа в свои дома по президентской программе. Заявку на газификацию в этом случае надо подавать через региональный портал госуслуг.

Вопросы об исполнении заявок на соцгазификацию можно задать в Telegram-чате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.