Для прозрачности: в марте в регионах РФ могут увеличить платежи по ЖКХ

С 1 марта 2025 года некоторые регионы РФ не смогут переходить на разбивку сезонных платежей на весь год без оплаты по факту: жителям придут квитанции на большие платежи, сообщает aif.ru .

«Это делается для того, чтобы сделать платежи для населения и государства более понятными и прозрачными. Например, если отопительный сезон начался раньше из-за низких температур, требуется перерасчет платы», — заявила экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко.

По ее словам, теперь платежи смогут соответствовать энергозатратам, а не составлять «среднее по больнице».

При этом, она назвала плюсы и минусы новой системы. С одной стороны, простота расчетов, с другой — увеличение платежей в холодное время года. Это инициатива Минстроя, но окончательное решение о перерасчетах будут принимать власти регионов.