Депутаты Новокузнецка прокомментировали рост тарифов ЖКУ на 26% с 2026 года

Депутаты — о росте тарифов ЖК в Новокузнецке: расчет будет зависеть от площади

После того, как мэр Новокузнецка Денис Ильин анонсировал увеличение стоимости коммунальных услуг на 26%, начиная с 2026 года, пресс-служба Городского совета опубликовала разъяснение для жителей. Депутаты, инициировавшие столь существенный скачок тарифов, объяснили необходимость их корректировки сильным износом коммунальных сетей и острой потребностью в модернизации городской инфраструктуры, передает СтальМедиа .

В официальном заявлении Горсовета сообщается, что в орган поступил проект обращения к губернатору с предложением зафиксировать предельный индекс размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне 4% с 1 октября 2026 года. Согласно документу, для различных семей и квартир, включая жителей частного сектора, величина увеличения платежей составит от 17 до 26%.

Депутаты акцентировали внимание на том, что расчет платы за ЖКУ по-прежнему будет осуществляться индивидуально, исходя из размеров площади жилья, количества проживающих и наличия приборов учета. Меры социальной поддержки для льготных категорий граждан также сохранятся. Для проверки права на получение субсидии можно использовать социальный калькулятор.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на официальном сайте Горсовета.

21 ноября глава Новокузнецка выразил поддержку предложению городского Совета депутатов об увеличении тарифов ЖКУ на 26%, отменив ранее одобренный федеральным правительством лимит в 21,9%. Как заявил Ильин, предполагается, что новые тарифы на коммунальные услуги в Новокузнецке начнут действовать с 1 октября 2026 года, однако даже повышение на 26% не сможет полностью решить существующие проблемы.

