Депутат Мособлдумы Керселян осмотрел новые лифты в одном из домов Королева

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян совместно с представителями администрации города Королев провел осмотр новых лифтов, установленных в доме № 3А на проспекте Космонавтов в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Мы довольны новым лифтом, который намного просторнее и светлее. Новый лифт лучше, а главное, мы не слышим, как он работает», — поделилась впечатлениями местная жительница.

Подрядная организация ООО «Стартен» успешно заменила четыре лифта в данном многоквартирном доме.

Сергей Керселян отметил, что сейчас в Королеве в плановом режиме меняют 20 лифтов в год.

«Снять остроту проблемы с заменой изношенного лифтового оборудования удалось благодаря работе ударными темпами в предыдущие годы, когда в нашем городском округе менялось порядка 200 лифтов в год», — отметил Керселян.

За соблюдением строительных норм и правил при монтаже лифтов ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей региона. Установка новых лифтов является важной частью этой работы, и мы продолжим активно развивать и модернизировать инфраструктуру», — добавил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта» fkr-mosreg.ru/map.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.