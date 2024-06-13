Депутат Маликов рассказал о важности содержания ливневок

Ливневая канализация — это система инженерных сооружений, предназначенная для сбора и отвода дождевых и талых вод с городских территорий. Она играет важную роль в обеспечении безопасности, комфорта и здоровья жителей Москвы, Подмосковья, да и других регионов в целом. Об этом РИАМО сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Как отметил парламентарий, чтобы в городах не было потопов во время дождя, в первую очередь необходимо выпускать высококвалифицированные кадры в сфере ЖКХ. А систему образования на профильные направления в жилищно-коммунальной сфере необходимо корректировать с учетом узких мест, чтобы в дальнейшем коммунальная система была максимально правильно выполнена и продумана.

«Ливневая канализация состоит из сети подземных трубопроводов, коллекторов и колодцев. Она должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить эффективный сбор и отвод воды с территории города. Если она работает некорректно, то, естественно, в городе может случиться потоп, а заставлять плавать людей из-за чьей-то ошибки или недосмотра - безобразно», - сказал парламентарий.

Депутат добавил, что для обеспечения эффективной работы ливневой канализации необходимо регулярно проводить ее обслуживание и ремонт. Это позволит предотвратить возникновение проблем, связанных с отсутствием или неисправностью системы водоотведения.

«Нужно не забывать, что ливневая канализация является важным элементом городской инфраструктуры, который обеспечивает безопасность, комфорт и здоровье жителей. Ее наличие и исправное состояние являются необходимыми условиями для создания благоприятной среды обитания в городах», - заключил Маликов.