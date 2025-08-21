Депутат ГД Коган проконтролировал ход ремонта дома № 16 в Чехове

Дом в Чехове можно вполне обоснованно назвать многострадальным. Беды жильцов начались практически сразу после сдачи дома в эксплуатацию. Украденное оборудование, проблемы с ливневкой, нерабочая канализация — вокруг дома практически постоянно болото из канализационных стоков и дождевой воды.

«Надо отдать должное жильцам: люди пытались решать проблемы сами и всевозможными способами. До того, как прошлым летом обратились ко мне, они перепробовали уже массу вариантов. Мы включились в работу сразу же. Первым делом нашли средства на покупку насоса и терморегулятора в подвал, чтобы возобновить подачу воды», — отметил Коган.

Чтобы решить вечную проблему с канализацией, сделали два прокола с промежуточным колодцем. И здесь помогли Министерство ЖКХ и МОС АВС, которые взяли на себя финансирование работ.

«Рад за жильцов: отныне они могут наслаждаться уютом в своих квартирах и на придомовой территории. Ваши улыбки и слова благодарности — лучшая награда для нас», — заключил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.