Депутат Ефимов оценил готовность к отопительному сезону котельных в Балашихе

В Балашихе подготовку к отопительному периоду оценил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с членом фракции «Единая Россия» Александром Евсюткиным в ходе выездного совещания на котельную № 21 на улице Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пообщались с сотрудниками котельной и обсудили возможность увеличения ее мощности с учетом продолжения строительства многоквартирных домов и учреждений», — рассказал депутат.

В ходе осмотра Ефимов отметил, что котельная № 21, питающая теплом и горячей водой дома и учреждения ЖК Центральный, готова к прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов.

В Балашихе завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. 60 из 73 котельных прошли полную проверку. Более 83% многоквартирных домов также уже готовы к предстоящему отопительному сезону и 100% социальных объектов.

В рамках исполнения народной программы в Балашихе в ближайшие три года заменят сети в микрорайоне Балашиха-2, построят 4 перемычки в микрорайоне Железнодорожный, капитально отремонтируют котельную в микрорайоне Железнодорожный № 2-35. Также ремонт проведут на трубопроводе, которые питает микрорайоны Южный, Янтарный и 1 Мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.