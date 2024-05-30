Депутат Черемисов напомнил о соблюдении режима тишины в многоэтажках Подмосковья

Ранее состоялось заседание комитета по аграрной политике и потребительскому рынку при участии комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ на тему «О вопросах организации деятельности пунктов выдачи заказов и торговых объектов, размещенных в многоквартирных домах Подмосковья». Депутат Мособлдумы Марк Черемисов заявил о важности соблюдения тишины в местах скопления людей, сообщает пресс-служба парламентария.

Основной темой, касающейся профильного комитета парламентария, стал вопрос деятельности пунктов выдачи заказов и торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, расположенных в многоквартирных домах. Рядом с этими точками происходит скопление лиц, нарушающих тишину, а соответственно — закон.

В Законе говорится о том, что запрещается нарушать тишину и покой граждан:

с 21:00 до 8:00 утра - в будни;

с 22:00 до 10:00 - в субботу.

Кроме того, запрещается нарушать тишину с 13:00 до 15:00.

В воскресенье и праздничные дни шуметь запрещается круглосуточно.

В последнее время участились случаи жалоб жителей многоквартирных домов на нарушение этого закона.

Согласно кодексу Московской области об административных правонарушениях, жителям, нарушающим этот закон, предоставляются санкции. В первый раз выносится предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей. На должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение в течение года грозит штрафом в 4 тыс. рублей. На должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 60 до 80 тыс. рублей.

Если закон нарушат 3 или более раз в течение года, то заплатить придется уже 5 тыс. рублей. На должностных лиц — 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей.

«Мы рассматриваем каждую просьбу жителей Подмосковья, чтобы улучшить качество жизни граждан. Именно коллективной работой приходим к общему мнению, по которому принимаем решение в отношении той или иной ситуации», — поделился депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.