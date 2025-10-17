Денис Буцаев назвал главные элементы устойчивого развития отрасли обращения с отходами

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев принял участие в пленарной сессии форума «СО.ЗНАНИЕ», посвященного устойчивому развитию. В своем выступлении он обозначил фундаментальные составляющие для стабильного роста отрасли переработки отходов, а также затронул место сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в рейтинге ЭКГ (комплексная оценка деловой репутации бизнеса, основанная на трех критериях: экология, кадры, государство), сообщила пресс-служба РЭО.

«Тема с отходами в рейтинге ЭКГ действительно может занять достаточно интересную позицию. С какой точки зрения? Отход — это не то, с чем мы должны бороться, как с проблемой загрязнения окружающей среды. Отход — это сырье, причем в некоторых случаях достаточно ценное, которое может быть использовано наравне с оригинальным сырьем очень эффективно. С ТКО мы как граждане сталкиваемся ежедневно. Здесь система уже полноценно настроена. Мы видим все твердые коммунальные отходы на территории нашей страны, которые образовываются, начиная с контейнерной площадки и заканчивая полигонным захоронением, сколько из этих отходов ушло на захоронение, а сколько ушло на переработку. А еще через год увидим, с какой эффективностью совершается переработка, то есть увидим, что мы из отходов получили в виде вторсырья и в каком количестве», — отметил Денис Буцаев.

Буцаев сообщил, что в России ежегодно образуется 48 миллионов тонн ТКО, а общий объем всех видов отходов, включая промышленные и строительные, достигает примерно 9 миллиардов тонн. Замминистра акцентировал, что без внедрения автоматизированных систем и информационных технологий организовать учет таких объемов отходов не представляется возможным.

«Со многими отходами обстоит дело именно так, как и с ТКО, например, по стройке. Их надо уметь мерить, считать у отходообразователей, видеть маршруты их перевозки, утилизации и возврата в экономический оборот», — добавил он.

Пленарная сессия под названием «Экономическая эффективность и социальная справедливость: вклад бизнеса в развитие страны» прошла 17 октября в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия участники обсудили концепцию и стратегическое значение рейтинга ЭКГ.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной миссией является построение в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захораниваемых отходов до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.