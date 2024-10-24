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Данные счетчиков электроэнергии можно подать в Подмосковье до 26 октября

В Подмосковье завершается октябрьский период приема показаний приборов учета. Данные счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Каждый, кто передаст показания по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника, станет участником розыгрыша призов по акции «Позвони нам, позвони…». Победители получат по 1 000 рублей на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.

Голосовой помощник принимает показания ежедневно с 6:00 до 23:00. Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

Другие способы передачи показаний:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в клиентских офисах расчётного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.