Данные счетчиков электроэнергии можно подать в Подмосковье до 26 октября
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Подмосковье завершается октябрьский период приема показаний приборов учета. Данные счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».
Каждый, кто передаст показания по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника, станет участником розыгрыша призов по акции «Позвони нам, позвони…». Победители получат по 1 000 рублей на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.
Голосовой помощник принимает показания ежедневно с 6:00 до 23:00. Подробнее об акции можно узнать по ссылке.
Другие способы передачи показаний:
- на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в клиентских офисах расчётного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.