Дачникам Подмосковья объяснили, куда звонить в случае отключения света в домах

В случае, если в СНТ Подмосковья прекратилась подача электроэнергии, то дачникам следует обратиться к членам своего правления. У СНТ должен быть заключен общий договор с ресурсоснабжающей организацией и правление обязано своевременно заказывать ремонт, а также оплачивать все работы за счет членских взносов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В случае неполадок в электросетях самостоятельно можно обратиться в Единый диспетчерский центр ресурсоснабжающей организации. В Московский области это компания «Мосэнергосбыт».

Телефон «горячей линии»: 8 (495)539-53-53.

Аварийная служба приедет по нужному адресу и восстановит работу сетей.

Если у жителей есть замечания к качеству предоставления услуг электроэнергии, сообщить об этом можно также в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.