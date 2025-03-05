Число показателей анализа питьевой воды в Москве увеличили до 200

Московская система контроля водоснабжения стала более расширенной. Теперь специалисты анализируют воду по 200 различным параметрам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Москвы Сергей Собянин.

Для обеспечения безопасности питьевой воды в столице функционирует сложная система мониторинга, включающая более 500 автоматических датчиков, распределенных по всему пути следования воды. Эти устройства непрерывно отслеживают множество параметров, включая химический состав, температурные показатели и визуальные характеристики воды.

Для обработки большого объема — 3 миллионов кубометров воды ежедневно — в столице действуют четыре крупных водоподготовительных комплекса: Рублевский, Западный, Восточный и Северный. Каждый из них оснащен собственной лабораторией контроля качества и использует передовые технологии очистки, среди которых — мембранная фильтрация и комбинация озонирования с угольной сорбцией.

При выявлении любых отклонений от нормы технический персонал оперативно вносит необходимые корректировки в процесс очистки, обеспечивая круглосуточное поддержание высокого качества водоснабжения москвичей.

На официальном портале Мосводоканала в специальном разделе, посвященном качеству воды в столичных районах, публикуются данные многочисленных исследований. В 2024 году количество проведенных анализов возросло — специалисты выполнили более 3,2 миллиона тестов, что превысило показатели 2023 года на 7%.

Контроль качества включает не только проверку водоисточников, но и регулярный отбор проб непосредственно из городских водопроводных сетей. Теперь воду проверяют по 200 параметрам.