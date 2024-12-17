Число обращений жителей Подмосковья по коммунальным вопросам снизилось на 14%
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
За прошедшую неделю специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14%. На текущий момент успешно отработано 91% от общего числа обращений, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Всего было принято и отработано свыше 340 заявок из городских округов, где предприятие ведет основную деятельность: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский.
Из поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы:
- 98 — по вопросам холодного водоснабжения и качества воды,
- 12 — по горячему водоснабжению и теплоснабжению,
- 16 — по сетям водоотведения,
- 1 — по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,
- 17 — по вопросам модернизации сетей.
Кроме того, специалисты предприятия отработали более 200 прямых заявок от жителей и управляющих компаний. Основные темы:
- 76% — засоры на внутриквартальных сетях,
- 8% — услуги теплоснабжения.
Также специализированные лаборатории предприятия провели отбор проб воды на внешних сетях и объектах. По результатам проведены или запланированы соответствующие мероприятия.
Остальные находятся в процессе выполнения. Исключение составляют 7 заявок, которые не относятся к зоне ответственности предприятия ГУП МО «КС МО».
«Снижение количества обращений на 14% за неделю — показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача — поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.