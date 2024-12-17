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Число обращений жителей Подмосковья по коммунальным вопросам снизилось на 14%

За прошедшую неделю специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали снижение числа обращений жителей на 14%. На текущий момент успешно отработано 91% от общего числа обращений, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Всего было принято и отработано свыше 340 заявок из городских округов, где предприятие ведет основную деятельность: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский.

Из поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы:

98 — по вопросам холодного водоснабжения и качества воды,

12 — по горячему водоснабжению и теплоснабжению,

16 — по сетям водоотведения,

1 — по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,

17 — по вопросам модернизации сетей.

Кроме того, специалисты предприятия отработали более 200 прямых заявок от жителей и управляющих компаний. Основные темы:

76% — засоры на внутриквартальных сетях,

8% — услуги теплоснабжения.

Также специализированные лаборатории предприятия провели отбор проб воды на внешних сетях и объектах. По результатам проведены или запланированы соответствующие мероприятия.

Остальные находятся в процессе выполнения. Исключение составляют 7 заявок, которые не относятся к зоне ответственности предприятия ГУП МО «КС МО».

«Снижение количества обращений на 14% за неделю — показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача — поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.