Брынцалов проверил ход модернизации тепловых сетей в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым приехал в микрорайон Павлино, чтобы посмотреть, как ведется модернизация котельных и капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента, работы ведутся в рамках программы, утвержденной губернатором Подмосковья по итогам прошедшего отопительного сезона.

«В том числе и здесь, в Балашихе, были зафиксированы сбои в работе котельных, из-за этого — пониженные температуры в квартирах и жалобы со стороны граждан. Наша задача реализовать все мероприятия по устранению сбоев. В целом за 2,5 года в округе мы планируем полностью заменить все аварийные участки и модернизировать котельные, которые в этом нуждаются. На это выделим порядка 4 млрд рублей», — подчеркнул он.

Как было отмечено в ходе встречи, конкретно здесь, в Павлине, делают перемычку от котельной № 2-33 до котельной № 2-35 — идет прокладка труб на участке более 400 метров. Это, в случае необходимости, даст возможность перераспределять тепловую нагрузку между ними.

Тогда, пояснил Сергей Юров, в аномальные морозы более мощная котельная будет помогать второй, что позволит поддерживать тепло в квартирах в микрорайонах Южное Кучино, Керамик и Павлино. Работы на этом участке должны завершить до начала отопительного сезона.

Брынцалов добавил, что сейчас по всей Московской области проходят масштабные работы в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры.

«На этот год запланирован капремонт более 40 котельных и центрально-тепловых пунктов, а также 180 километров тепловых сетей. Что касается долгосрочных планов, рассчитанных до 2028 года, будет проведен капремонт и реконструкция еще 147 котельных и ЦТП, а также 250 километров теплосетей», — сказал в завершении председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.