Более чем в 80 подъездах Подмосковья отремонтировали почтовые ящики в октябре

Ремонт и замена почтовых ящиков в подъездах — обязанность управляющих организаций, а не собственников квартир. Управляющая организация обязана поддерживать общее имущество дома в надлежащем состоянии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за октябрь специалисты отремонтировали почтовые ящики более чем в 80 подъездах по обращениям жителей на линию единой диспетчерской службы региона. Все работы выполнены под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Где провели ремонт:

г. Королев, улица Калининградская, дом 17к1;

г. Воскресенск, улица Комсомольская, дом 13;

г. Пушкино, улица Озерная, дом 11к3.

При поломке почтового ящика нужно обратиться в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.