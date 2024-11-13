Более чем в 30 квартирах Подмосковья устранили промерзание стен за октябрь

Промерзание стен в многоквартирном доме может возникнуть в помещениях с повышенной влажностью или недостаточной теплоизоляцией. Это явление — отклонение от нормы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Промерзание стен имеет ряд последствий:

появление плесени — влага, конденсирующаяся на холодных стенах, создает благоприятную среду для развития плесени и грибка;

разрушение конструкций — постоянное промерзание и оттаивание приводит к разрушению штукатурки, кирпича и других материалов.

В октябре коммунальные службы Подмосковья устранили промерзание стен в более чем 30 квартирах по заявкам жителей. Отработка задач проходила под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые следили за выполнением этих мероприятий.

Специалисты Министерства также отметили, какие признаки могут указывать на возможное промерзание стен:

появление трещин, особенно в углах и в местах соединения стен и потолков могут указывать на промерзание;

влага, возникающая из-за промерзания, может привести к появлению темных пятен или потемнению на стенах;

если штукатурка или краска начинает отслаиваться, это может быть признаком наличия влаги и промерзания;

если на ощупь стены кажутся значительно холоднее, чем остальные части помещения, это может свидетельствовать о промерзании;

если заметили, что воздух плохо циркулирует, это может быть связано с конденсацией влаги на стенах.

В случае, если обнаружены вышеперечисленные признаки — стоит обратиться в свою управляющую компанию. Если управляющая организация бездействует — нужно сообщить в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.