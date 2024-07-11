Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:00

Более чем в 3 тыс МКД Подмосковья устранили засор в канализации с начала года

Засоры в канализации приводят к серьезным проблемам, таким как затопление помещений, неприятному запаху и нарушение работы системы. Так, с начала года более чем в 3 тыс. многоквартирных домов Подмосковья устранили засор в канализации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Большинство причин засора могут быть вызваны различными действиями, которые следует избегать.

Например, не выбрасывать в туалет предметы, не предназначенные для слива: остатки пищи, окурки, средства гигиены, масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для удаления лекарственных препаратов, химических или других опасных веществ, которые могут нанести ущерб окружающей среде.

Поскольку канализационные трубы — это общедомовое имущество, ответственность за их обслуживание лежит на управляющей компании.

Так, в этом году при содействии инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору управляющие компании Московской области выполнили более 3 тыс. задач по устранению засора в общедомовой системе водоотведения.

В случае возникновения засора необходимо обратиться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.