Более чем в 1 тыс подъездах Подмосковья отремонтировали входные двери в октябре

В Подмосковье по заявкам жителей специалисты коммунальных служб под надзором инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отремонтировали входные двери в 1 тыс. подъездах региона за октябрь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Входные двери многоквартирных домов должны иметь автоматические механизмы закрывания и ограничители, чтобы не допускать посторонних и обеспечивать безопасность жильцов. Также важно использовать уплотнители для снижения теплопотерь и шума — это поможет сделать дом более энергоэффективным и комфортным.

В ведомстве отметили, что входные двери в подъезд является общим имуществом собственников помещений в МКД, а значит управляющие организации обязаны содержать их в надлежащем состоянии..

Если двери на входе в подъезд плохо функционируют: не закрываются или не прилегают плотно, об этом нужно сообщить в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.