Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:54

Более 750 кровель и водостоков в МКД Подмосковья отремонтировали в октябре

Коммунальные службы Подмосковья в октябре обработали свыше 750 обращений, поступивших от жителей региона в Единую диспетчерскую службу. Все они связанны с локальным ремонтом крыш и водосточных систем многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Ремонт водостоков подразумевает замену поврежденных элементов, устранение засоров и обеспечение правильной работы системы для отвода дождевой и талой воды.

Так, например, работы по устранению протечек выполнили по адресам: г. Королев, ул. Пионерская, дом № 15к1, в г. Подольск, на ул. Мира, дом № 19 и в г. Коломна, ул. Суворова, дом № 74.

Для устранения протечек специалисты управляющих организаций в октябре выполнили заделку трещин, провели замену уплотнителей и герметизацию стыков. Все ремонтные мероприятия проведены под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлены четкие сроки устранения подобных нарушений. Например, если у вас протекает кровля, на решение этой проблемы отводится 24 часа. Если требуется восстановление повреждений водосточной системы — не более 5 дней», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По вопросам содержания многоквартирных домов помимо ЕДС МО жители могут обращаться в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.