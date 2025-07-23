Более 70 тыс жителей Подмосковья изучили кибербезопасность на портале госуслуг

В 2025 году раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области посетили уже более 70 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Раздел о кибербезопасности был запущен в декабре 2022 года. За это время им воспользовались свыше 172 тыс. раз.

Найти раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» можно на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Чаще всего пользователи интересовались темой «Меня взломали в Telegram», на втором месте по популярности — «Социальные сети», а тройку лидеров замыкает тема «Мой WhatsApp взломали».

В разделе о кибербезопасности можно не только пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков, но и скачать памятки, которые помогут защититься от киберугроз, а также узнать о самых распространенных схемах мошенничества. Воспользоваться разделом может любой желающий, авторизация не потребуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

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