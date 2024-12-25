Более 7 тыс договоров на вывоз ТКО заключили юрлица Подмосковья в 2024 году

За 11 месяцев на территории Московской области предприниматели региона заключили 7 421 договор с региональными операторами на вывоз ТКО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Больше всего новых договоров с бизнесом появилось в следующих кластерах:

Рузский — 1 621;

Каширский — 1 342;

Ногинский — 1 326.

Иметь договор на вывоз с профильной организацией обязаны все хозяйствующие субъекты для того, чтобы отходы торговли и производства не оказывались на контейнерных площадках вблизи жилых домов.

Отсутствие договора — это нарушение законодательства, которое влечет за собой административный штраф от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Оформить документ можно онлайн:

отправив заявку на почту региональных операторов;

с помощью тестового сервиса на сайтах регоператоров;

Сотрудники регионального оператора ежедневно передают информацию об организациях, не имеющих договоров на обращение с ТКО, в надзорные органы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.