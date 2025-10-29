Более 68 тыс куб м твердых коммунальных отходов вывезла подмосковная компания

Команда компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» ежедневно вывозит внушительные объемы отходов с обслуживаемых территорий Московской области. К примеру, только за один день специалисты организации могут транспортировать более 68 тысяч куб. м твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В среднем работа предприятия за день в цифрах выглядит так:

вывоз — более 68 тыс куб. м отходов;

обслуживание — более 18,5 тыс адресов;

более 1,1 тыс рейсов.

Благодаря высокому профессионализму команды, организация успешно справляется с масштабными объемами твердых коммунальных отходов, обеспечивая комфорт и экологическое благополучие жителей региона. Ежедневно в Подмосковье трудится более 3,4 тыс. сотрудников компании.

Подмосковный возчик обслуживает 38 городских и муниципальных округов Московской области трех кластеров — Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.