Более 6 тыс обучений работников по охране труда провели в «Мособлэнерго»

В «Мособлэнерго» с начала года проведено 6 502 обучения работников по требованиям охраны труда. Предусмотренное законодательством РФ обязательное обучение работников по охране труда и электробезопасности необходимо для допуска к исполнению различных видов работ для некоторых категорий работников. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Обязательное обучение персонала организовано в энергетическом институте повышения квалификации «Мособлэнерго». Подготовка работников также является одним из критериев оценки готовности энергопредприятия к работе в отопительный сезон.

Работники изучали безопасные методы и приемы выполнения мероприятий по эксплуатации электроустановок под напряжением, по испытанию оборудования повышенным напряжением и при воздействии опасных производственных факторов. Также проведено дополнительное обучение по использованию средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи пострадавшим.

1 921 проверка знаний по электробезопасности работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала проведена с начала года. В целях повышения готовности энергетиков к действиям в нештатных ситуациях организовано 80 противопожарных и 120 противоаварийных тренировок в филиалах компании.

«Мособлэнерго» в рамках текущей деятельности по обеспечению надежного, качественного и безопасного электроснабжения потребителей на территории городских округов Московской области следит за своевременным прохождением обязательного обучения работников, а также обеспечивает условия для его прохождения в целях обеспечения законодательства в сфере охраны труда и профилактики травматизма, а также профессиональных заболеваний работников.

В целях поддержания квалификации работников для выполнения производственных задач с соблюдением требований охраны труда и принятия мер по недопущению производственного травматизма во всех филиалах ежемесячно проводится единый день охраны труда, в рамках которого организуются инструктажи, теоретические и практические занятия.



На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.