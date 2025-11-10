Более 5 тыс обращений отработали специалисты «Мособлводоканала» с начала года
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты «Мособлводоканала» с января приняли и обработали 5 117 обращений граждан. Вопросы организации централизованного водоснабжения, восстановления состояния колодцев и ремонта внешних сетей водоотведения и водоснабжения — эти направления отражают наиболее частые запросы заявителей, обрабатываемые службой. Все обращения были решены сотрудниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Наибольшее число заявок поступило из городских и муниципальных округов:
- Павловский Посад — 1084;
- Богородский — 1057;
- Орехово-Зуево — 1014;
- Электросталь — 894;
- Лосино-Петровский — 876;
- Шатура — 192.
Для удобства жителей Павловского Посада, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуева в сентябре была запущена единая бесплатная телефонная линия. По этому каналу жители также подают заявки и получают помощь в короткие сроки.
Для решения любых возникших вопросов граждане могут обращаться по единому бесплатному телефону горячей линии «Мособлводоканала»: 8 (800) 222-02-05.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.