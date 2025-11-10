Более 5 тыс обращений отработали специалисты «Мособлводоканала» с начала года

Специалисты «Мособлводоканала» с января приняли и обработали 5 117 обращений граждан. Вопросы организации централизованного водоснабжения, восстановления состояния колодцев и ремонта внешних сетей водоотведения и водоснабжения — эти направления отражают наиболее частые запросы заявителей, обрабатываемые службой. Все обращения были решены сотрудниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Наибольшее число заявок поступило из городских и муниципальных округов:

Павловский Посад — 1084;

Богородский — 1057;

Орехово-Зуево — 1014;

Электросталь — 894;

Лосино-Петровский — 876;

Шатура — 192.

Для удобства жителей Павловского Посада, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуева в сентябре была запущена единая бесплатная телефонная линия. По этому каналу жители также подают заявки и получают помощь в короткие сроки.

Для решения любых возникших вопросов граждане могут обращаться по единому бесплатному телефону горячей линии «Мособлводоканала»: 8 (800) 222-02-05.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.