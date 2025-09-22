Более 43 тыс разрешений на такси оформлено на портале Подмосковья с начала года

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 43 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Получить ее могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Московской области. Сведения об автомобиле, содержащиеся в региональном реестре транспортных средств, должны быть внесены в разрешение перевозчика.

Оформить электронное разрешение, получить ответ на вопросы о такси и необходимых документах перевозчикам Подмосковья помогает чат-бот «Анна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.